Una de las tareas pendientes que tiene la industria cinematográfica moderna es la equiparación de los salarios de los artistas independientemente de su género. Ahora, según información del medio especializado We Got This Covered, Marvel ha logrado un paso importante en esta misión: Brie Larson, actriz que interpreta a la Capitana Marvel, recibirá la misma remuneración que sus compañeros de elenco varones por su actuación en Avengers 5.

A pesar de que este personaje no es uno de los más queridos por los fanáticos de ‘la casa de las ideas’, quienes incluso lanzaron una campaña para sabotear las reseñas de su película en sitios como Rotten Tomatoes, Capitana Marvel se ha posicionado como una de las superheroínas más exitosas de la compañía.

Posteriormente, su corta intervención en Avengers: Endgame volvió a despertar a los seguidores enardecidos que buscaban que otra actriz interpretara su papel. Ya sea negativa o positiva, la popularidad de Brie Larson como Carol Danvers logró que Marvel ingresara más de mil millones de dólares en taquilla.

Ahora, Larson apunta a tener un rol más destacado en el MCU en el futuro. Según WGTC, la ganadora del Oscar a ‘Mejor actriz’ llegó a un acuerdo con el estudio cinematográfico para que se le pague lo mismo que al resto de sus coprotagonistas masculinos en Avengers 5.

Mira aquí el tráiler de Capitana Marvel:

La negociación irá de la mano con la importancia que tendrá la Capitana Marvel para los nuevos Vengadores, pues será quien lidere al grupo de superhéroes tras la salida de Ironman y Capitán América. Eventualmente, como en el caso de los demás personajes de Marvel, Larson le dará el pase a una nueva actriz para que interprete a Carol Danvers. Sin embargo, por lo pronto el papel seguirá en manos de la protagonista de The Room.