Mucho se viene comentando sobre la nueva temporada de Élite. Si bien esta no ha sido oficializada aún, todo señala que ya estaría en desarrollo. Obviamente por la actual situación que venimos viviendo a nivel mundial por el COVID-19 deben haber tomado alguna medida, ya que son protocolos obligatorios en estos días.

En enero, el medio español Fuera de Serie adelantaba que la tercera entrega la ficción española era la última en la que veríamos al elenco principal. Si bien en ese momento aún no queríamos verlo, menos sabiendo que ya estaban confirmadas una cuarta y quinta tanda de episodios, no considerábamos que podría ser la ‘ruptura’ definitiva de la historia.

PUEDES VER: Documentales gratis en Youtube para pasar el aislamiento social y no aburrirse

El mismo medio resaltaba dos detalles importantes, por un lado Ester Expósito (Carla en la serie) colgando en sus redes un cartel que decía “Graduación”, y posteriormente sus declaraciones en Formula TV.

“Fue increíble, pero también muy emotiva, lloré lo que no está escrito. No se sabe si es una despedida definitiva… de momento sí”, señalaba la actriz en la entrevista.

Otro que dio la misma sensación fue Jorge López, quien interpreta a Valerio. “Élite fue una escuela, un aprendizaje de la hostia, pero ya estuve cuatro años en Disney y no quiero vivir procesos tan largos ahora. Un par de temporadas para mí y para Valerio es perfecto, no me renta hacer más”, destacó a Esquire.

A todo esto debemos sumarle el vídeo compartido por Netflix que podemos ver más arriba, donde también te invita a ver la tercera temporada, pero que nos deja mensajes muy claros sobre lo que significan estos ocho capítulos para el elenco original.

¿Quién mató a Marina en élite?

Fue Polo, interpretado por Álvaro Rico, quien al final terminó asesinando a Marina para recuperar el reloj que deseaba Carla y con ello, recuperar su relación.