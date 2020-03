Deadpool, también conocido como el ‘mercenario bocazas’, cuenta con una legión de fieles seguidores gracias a su extravagante personalidad y descabelladas aventuras tanto en los cómics de Marvel como en el cine.

Luego de protagonizar dos películas, el violento personaje ha conseguido un estatus de culto y se ha convertido en todo un referente de la cultura pop; una imagen que podría estar en riesgo luego de la compra de Fox por parte de Disney.

Según dio a conocer We got this Covered, Deadpool podría sufrir cambios importantes en su transición al Universo Cinematográfico de Marvel, la cual lanza cintas para toda la familia sin escenas subidas de tono, violentas o con diálogos ofensivos.

Una norma family-friendly de Disney que ciertamente va en contra de la esencia del personaje y lo que podría ocasionar la molestia de los fans más casuales; y sobre todo, de los lectores de cómics que lo han visto evolucionar a través de los años.

Por otro lado, si bien se presume que las rupturas con la cuarta pared permanecerán, la censura sobre el contenido de las mismas limitaría al equipo creativo detrás.

Deadpool 3 ya no sería clasificación R

Cabe recordar que el mismo portal informó que las dos primeras películas de Deadpool podrían no formar parte del canon del MCU, por lo que Marvel Studios estaría planeando introducirlo de manera renovada.

¿Quién es Deadpool?

Wade Winston Wilson, más conocido como Deadpool,​ es un personaje ficticio, mercenario, supervillano​​ y antihéroe,​ que aparece en los cómics publicados por Marvel Comics.