Cyborg regresa al DCEU, pero no sería interpretado por Ray Fisher

Con las cintas The Batman y Wonder Woman 1984 a la vuelta de la esquina, muchos fanáticos del universo extendido de DC aún se preguntan qué será de uno de los otros héroes que forman parte de la nueva Liga de la Justicia: Cyborg.

Según información del medio especializado We Got This Covered, el superhéroe mitad robot y mitad humano volverá en una siguiente película preparada por DC, pero con una pequeña trampa por parte de la producción.

De acuerdo a WGTC, la compañía se encuentra preparando una cinta de Blue Beetle, y el guionista Gareth Dunnet-Alcocer se encargará de escribirla. La información del medio precisa que Cyborg aparece en el libreto de este nuevo proyecto.

Asimismo, la misma fuente indica que, de momento, el actor Ray Fisher no se encuentra en los planes para volver a interpretar a Victor Stone. Esto se debería al apoyo que el actor brindó al director original de Liga de la Justicia (2017), Zack Snyder, y al movimiento #ReleaseTheSnyderCut.

Warner Bros. remplazó a Snyder como director y el corte final de la cinta dejó a los fanáticos decepcionados. Lo mismo sintió parte del elenco, como en el caso de Fisher, quien manifestó que se encontraba frustrado por la eliminación de gran parte de su arco argumental.

La molestia de Warner Bros. frente a esta situación habría sido el desencadenante del despido de Ray Fisher de la franquicia. Aún se desconoce qué actores podrían llegar a reemplazarlo en el papel de Cyborg.