Coronavirus: la industria cinematográfica no volverá a ser la misma, aseguran expertos

La pandemia de coronavirus se ha convertido en de una de las crisis sanitarias a nivel mundial más preocupantes de la última década. Debido a su rápida propagación y la creciente cantidad de víctimas, la sociedad está tomando todas las medidas de prevención necesarias para evitar más contagios.

Entre estas disposiciones se encuentra el cierre temporal de las salas de cine, uno de los principales focos infecciosos. No cabe duda que la actual situación ha significado un duro golpe a la industria cinematográfica, la cual no volvería a ser la misma.

PUEDES VER: Deadpool sufriría drásticos cambios antes de ser introducido al MCU

De acuerdo a Variety, el retraso del estreno de grandes superproducciones y la cancelación de muchos proyectos provocarán un efecto dominó, cuyas consecuencias se verán desde este 2020. Por el momento, los principales afectados son los empleados de rango más bajo de las grandes compañías como Disney.

“Las empresas más débiles y las tradiciones de la industria que ya habían pasado su apogeo tendrán dificultades para soportar el golpe de un cierre repentino”, fue el veredicto del artículo Hollywood Braces for Coronavirus Financial Hit That Could Change the Industry Forever.

Una experiencia que podría desaparecer

Cabe resaltar que si bien el fin del cine como lo conocemos se ha vaticinado erróneamente desde la llegada de la televisión, el crítico y periodista Chris Knight afirma que se trataría de un fenómeno gradual.

“La experiencia cinematográfica no desaparecerá de la noche a la mañana. Incluso podría experimentar un regreso como los discos de vinilo, al menos por un tiempo. Y por mi parte, seré uno de los que se resisten, como un aficionado de hoy en día que recrea una batalla de una guerra decidida desde hace mucho tiempo. Mientras haya un lugar para ver películas en la oscuridad, y mientras sea seguro hacerlo, estaré allí”, finalizó.