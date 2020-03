Cats, la adaptación live action del musical de Andrew Lloyd Webber es considerada como una de las peores películas del 2019. La cinta se llevó distintos galardones en los Premios Razzie 2020, la gala que premia lo peor del cine.

Esto se debe quizá a la extraña tecnología de pelaje digital que utilizó para convertir a todo el elenco en extraños felinos. La cinta lanzó hace poco su versión doméstica, que muestra el detrás de cámaras y algunos detalles exclusivos sobre la producción.

El usuario @whyangelinawhy publicó en su cuenta de Twitter una imagen que muestra una pieza de arte conceptual que se utilizó en el desarrollo de la película y que para miles de usuarios resulta perturbadora.

Las opiniones están divididas, pues la mayoría concuerda que el arte conceptual es mejor o peor que el producto final de Cats, que presentaba extraños rostros y una gran cantidad de errores de efectos visuales.

Dos de los más criticados son el brazo de Bustopher Jones (James Corden) que desaparece al azar durante una escena y Old Deuteronomy ( Judi Dench) luciendo una mano humana con un anillo de bodas.

Esto hizo que la película envíe una nueva versión de la misma, días después de haberse estrenado, que prometía presentar “algunos efectos visuales mejorados”.

“No pensé que iba a ser un gran problema, y ​​obviamente era mucho más de lo que pensaba”, dijo el director Tom Hooper en una entrevista previa. “Leer algunos de los comentarios fue bastante entretenido”.

“Creo que probablemente mi sueño original de usar una gran parte del rostro humano se había perdido un poco en ese proceso de apresurarme para hacer ese primer trailer”, continuó Hooper.

"Realmente me concentré en traer de vuelta las caras de los actores porque cuando tengo a Ian McKellen o Judi Dench o Taylor Swift, ¿por qué no quieres hacerlo? No sé si eso era lo que habría querido el público.