The Walking Dead y sus spin off como Fear the Walking Dead, se verán retrasados a causa de las medidas que se vienen tomando a nivel mundial por la pandemia de coronavirus en el mundo.

Las series originales de AMC han tenido que posponer sus rodajes como para evitar la propagación del contagio del virus COVID-19 en Estados Unidos.

De acuerdo a AMC, la popular ficción de zombies suspenderá sus grabaciones por cuatro semanas, aunque el equipo de guionistas continuará su trabajo desde casa, mientras que se espera que Fear the Walking Dead reinicie su rodaje el próximo 13 de abril.

¿Nuevas temporadas serán canceladas?

El Universo de The Walking Dead, cuya trama comienza con una extraña enfermedad que rápidamente se convierte en pandemia y que evoluciona en el virus zombie que acaba con gran parte de la humanidad encontró en el coronavirus un enemigo similar en el mundo real.

The Walking Dead estrenará el capítulo final de su décima temporada este 12 de abril, pero el estreno de la onceava temporada podría posponerse indefinidamente debido a la cancelación del rodaje por el coronavirus.