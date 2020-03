El aislamiento obligatorio, decretado por el Gobierno este último domingo, nos ha tomado de sorpresa, pero ante la situación, debemos acatar la medidas y demostrar nuestra ciudadanía para así evitar la propagación del COVID-19. Por este motivo hemos decidido facilitarles la tarea y ayudarlos a que estos días no se tornen aburridos en casa.

Queremos compartir con ustedes una selección de películas peruanas a las que podrán acceder de manera gratuita o de paga en diferentes plataformas online. Ya sea en Vimeo, Youtube, Netflix o Retina Latina, estos títulos no solo lograrán entretenerte, sino que también te acercarán al contexto peruano en el cual convives sin muchas veces tomarle atención.

Vimeo

El cineasta peruano Fabricio Aguilar liberó todas sus obras para que el público pueda apreciarlas. En esta lista, tenemos a Paloma de papel, Norte, Lima 13 y Tarata. En esta plataforma también podrás encontrar La búsqueda, el documental que narra la tragedia sucedida en torno al Baguazo.

Retina Latina

En esta plataforma podrás encontrar muchas películas peruanas y latinoamericanas. En su catálogo están Días de Santiago, Ojos que no ven, Alias La gringa, La luz en el cerro, El bien esquivo, Y si te vi no me acuerdo, Chicama, etc. Además de documentales y cortometrajes.

Netflix

Este sitio de streaming es un monstruo y definitivamente si cuentas con el servicio es imposible que puedas aburrirte. Estos son los largometrajes nacionales que puedes disfrutar ahí mismo: La hora final, Soltera codiciada, Asu mare 2, Perú tesoro escondido, Locos de amor 2, El choque de dos mundos, Juego siniestro, Pacificum, el retorno del océano y algunos documentales independientes de realización extranjera sobre el Perú.