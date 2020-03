Solo era cuestión de tiempo para que Black Widow, la cinta de Scarlett Johansson que iniciará la Fase 4 del UCM, suspenda su estreno debido al coronavirus originado en Wuhan, según lo confirma el medio web Variety.

La esperada cinta de Marvel estaba programada para lanzarse el 30 de abril de 2020 en Perú y el 1 de mayo en otros países; sin embargo, la compañía decidió esperar indefinidamente para mostrar la historia que contará el pasado de la inigualable Natasha Romanoff.

Black Widow - Tráiler

Dentro de las películas que han retrasado su estreno se encuentran Mulan, The new mutants y Antlers, pero la cinta de Johansson era una de las pocas que, hasta hace poco, se mantenían intactas para salir en la pantalla grande.

El medio también explica que muchas salas de cine de Nueva York, Nueva Jersey, Ohio, Pensilvania y Washington fueron cerradas, por lo que estaría generando millonarias pérdidas no solo para las cadenas de la industria, sino también para las empresas productoras como Disney, Marvel y Paramount, entre otras.

A nivel general, muchos largometrajes han retrasado sus estrenos a causa de la expansión del coronavirus, la cual incluye a Fast and Furious 9 de Universal studios, No time to die y A quiet place 2 de Paramount.

La historia de Black Widow contará el pasado de la superheroína cuando aún era una espía del gobierno ruso, y estaba acompañada de sus familiares Yelena Belova (Florence Pugh) y Alexei Shostakov, mejor conocido como Red Guardian (David Harbour).