Un Viernes 13 más asoma en el camino. Con los informes de que una posible secuela o reboot de Freddy vs. Jason estaría en desarrollo, los fanáticos de las películas de terror de los años ochenta se preguntaban quiénes podrían interpretar a semejantes íconos del cine.

Para responder a los rumores, Kane Hodder, el actor que encarnó al temible asesino Jason Voorhees en más de una ocasión, aseguró que le gustaría volver a interpretar ese papel en una nueva entrega de Viernes 13.

En total, Hodder hizo de Jason en cuatro ocasiones entre la franquicia de películas y el videojuego. Sin embargo, a pesar de sus 60 años, aún se siente capaz de volver a hacerlo una vez más, según sus declaraciones para el medio especializado ScreenGeek.

“Tenemos que hacer otro, ¿verdad? Ha habido 12 películas hasta ahora. Tenemos que hacer 13, ¡entonces, estoy de acuerdo!”, afirmó Hodder. Incluso, el también doble de acción afirmó entre risas que se sentía preparado para “matar a más personas”.

Mira aquí el tráiler de Freddy vs. Jason:

Si bien el actor ha dejado en claro su disposición a volver a portar la máscara y el machete característicos de Jason Voorhees, aún se desconoce si la producción detrás de la franquicia lo considerará para su nuevo proyecto.

Kane Hodder ha interpretado no solo al temido asesino de Viernes 13, sino que también acumula algunos otros papeles importantes en la industria del cine de horror como Leatherface, Victor Crowley en la franquicia de Hatchet, e inclusive Freddy Krueger en Jason Goes the Hell: The Final Friday.