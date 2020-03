Tras el éxito de las dos primeras entregas de Spider-Man, Tom Holland decidió dar algunos detalles de la tercera entrega acerca de los miembros del elenco y la historia que tendrá, la cual admite que será “absolutamente loca”.

En una entrevista con Phillipinne Dailer Inquierer, el actor comentó sus experiencias en el rodaje. “Comenzamos a filmar Spider-Man 3 en julio en Atlanta. Estoy muy feliz con eso. Y Zendaya definitivamente estará en la película”, declaró.

Holland también mencionó que no sabe lo que pasará con el futuro de la relación de Peter Parker y Mari Jane ya que, tras diversos rumores en redes sociales, los dos podrían terminar en diferentes caminos.

Spider Man: lejos de casa - Tráiler

Por otro lado, el actor ha estado enfocado en la promoción de su última su última cinta, Pizar Onward, además de trabajar en The devil all the time de Antonio Campos, cuya historia abarca la vida de un “niño del sur profundo que termina asesinando a varias personas y que piensa que lo que está haciendo tiene justificación. Diré que fue la primera vez que fingí asesinar a alguien”, declaró el artista.

En cuanto a la trama de Spider-Man 3, se desconoce exactamente lo que abarcará. Sin embargo, se sabe que las escenas post-créditos de Spider-Man: lejos de casa serán la base para lo que se vea en la tercera entrega y que se revelará al mundo la verdadera identidad del trepamuros como Peter Parker. Kevin Feige explicó que las novedades en la cinta serán emocionantes.

“Creo que será totalmente diferente. Al final de Iron Man tuvimos a un héroe desvelando su identidad y en las siguientes películas, no podíamos volver a recurrir a la identidad secreta que había sido parte de los cómics de Iron Man durante décadas. Ahora la gente sabe la identidad de Peter Parker. La gente cree que es un villano, así que todo es diferente. ¿A dónde nos llevará? Ya veremos. Pero es emocionante que, una vez más, nos permita contar una historia del protagonista que nunca se haya hecho en cine”, finalizó el productor.