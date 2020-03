Los Premios Razzie 2020 celebraron su edición número 40 y han coronado oficialmente las peores películas del año. Como se esperaba, Cats fue la ganadora de la noche.

La ceremonia se emitió hace unas horas en YouTube, en donde se compartieron las películas ganadoras en un video denominado “Lock-Down Edition”, luego de que su transmisión en vivo planificada para el sábado 14 de marzo fuera cancelada debido al coronavirus.

En el video de ocho minutos de duración, se revelan los seis premios que ganó Cats, incluido el codiciado galardón como ‘peor película‘.

Otros ganadores importantes fueron Rambo: Last Blood, The Haunting of Sharon Tate, The Fanatic y Trading Paint.

Cats y Rambo, los ganadores de los Razzie 2020

Cats, una adaptación controvertida del musical de Andrew Lloyd Webber, ganó el premio de ‘peor película‘, ‘peor director‘ y ‘peor guion‘.

Rebel Wilson y James Corden, que interpretaron a Jennyanydots y Bustopher Jones en la película, también se llevaron a casa la estatuilla como ‘peor actriz de reparto‘ y ‘peor actor de reparto‘, respectivamente.

Mientras que Rambo: Last Blood ganó como ‘peor remake’ y ‘peor secuela‘, así como la extraña categoría ‘peor desprecio por la vida humana y la propiedad pública’.

Otros ganadores fueron John Travolta para el ‘peor actor‘ para The Fanatic y Trading Paint y Hilary Duff para la peor actriz para The Haunting of Sharon Tate.

Además de las precauciones por el coronavirus, los Razzies de este año también rompieron la tradición de una manera sorprendente, ya que generalmente se llevan a cabo el mismo fin de semana que los Oscar.