Marvel: revelarían al nuevo superhéroe para Avengers 5 [VIDEO]

Luego del desenlace de Avengers: Endgame, muchos fans se preguntaron cómo sería el nuevo equipo de superhéroes para la Fase 4 del UCM, ya que, con la partida de Iron Man y otros personajes, la historia no sería la misma.

Sin embargo, cabe resaltar que Marvel Studios también está apostando por las series como Wandavision, Loki, The Falcon and the Winter Solder y She Hulk, por lo que uno de los integrantes de las ficciones podría ser parte de la nueva etapa de los Vengadores.

Disney Plus: Tom Hiddleston se prepara para ser Loki

Según informó The Illuminerdi, en un anuncio de casting para el programa She-Hulk se menciona que la compañía busca a una actriz entre 26 a 34 años para darle vida a la popular protagonista Jennifer Walters y que sería ella la que ingresaría al UCM.

Para el medio, la superheroína participaría como “un futuro miembro de los Avengers”. Y de ser verdad, ella se convertiría en el primer personaje confirmado de Disney Plus que pasa de encabezar una serie a estar en la pantalla grande.

Aunque no hay nada confirmado hasta el momento, se espera que pronto anuncien quiénes formarán parte de la Fase 4. Según informó Culturaocio, Kevin Feige explicó en noviembre pasado que tanto Moon Knight, Ms. Marvel y She Hulk podrían estar en las películas del UCM.

She Hulk es una superheroína ficticia de la compañía de Marvel Comics, su primera versión fue creada por Stan Lee y John Buscema, apareciendo en la historieta Hulk #1. En cuanto a la trama que tendrá la serie de Disney Plus, no hay nada definido, por lo que se tendrá que esperar a un nuevo informe.