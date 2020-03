La primera historia en solitario de Natasha Romanoff será la película que dará inicio a la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel y también significará la despedida de Scarlett Johansson de la franquicia.

Por esto, los fans tienen las expectativas altas y están contando los días para que Black Widow llegue a las salas de cine. Sin embargo, las primeras reacciones no tardaron en aparecer en las redes sociales.

A través del conocido foro 4Chan, un usuario afirmó haber asistido a una proyección de prueba de la película y aseguró que es superior a Capitana Marvel, la primera cinta del Universo Cinematográfico de Marvel protagonizada por una mujer.

Según informó We got this covered, los primeros espectadores señalaron que Black Widow no contiene feminismo forzado a diferencia del filme de Brie Larson, el cual ocasionó una ola de comentarios negativos por su corte feminista.

Según el usuario, se trata de un thriller de espías y le debe mucho al modelo de Misión: Imposible. De hecho, Natasha Romanoff sería un buen sustituto para Ethan Hunt. “Funciona mejor de lo que cabría esperar", puntualizó.

Black Widow saca escena de cómic. Créditos: Composición

¿De qué trata Black Widow?

Al nacer, la Viuda Negra, también conocida como Natasha Romanoff, se entrega a la KGB para convertirse en su agente definitivo. Cuando la URSS se separa, el gobierno intenta matarla mientras la acción se traslada a la actual Nueva York.

La cinta, dirigida por Cate Shortland, llegará a las salas de cine peruanas el próximo 30 de abril. ¿Cuál es el pasado de la agente Romanoff?