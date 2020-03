Game of thrones: Emilia Clarke se decepcionó por el final de la serie [VIDEO]

Tras ocho temporadas, Game of Thrones se convirtió en una de las series más populares de HBO, consiguiendo así millones de fans. Sin embargo, luego de los acontecimientos de la última entrega, muchos no quedaron satisfechos con los resultados.

Ahora se sabe que una de las personas que no estuvieron de acuerdo con el final fue Emilia Clarke, la extrovertida actriz que le dio vida a Daenerys, conocida como La madre de los dragones.

Game of thrones - Final alternativo

La artista dio una entrevista para The Times y expresó cómo se sentía al conocer el cambio de su personaje. “Sí, me sentí mal por ella. Realmente lo sentí por ella. Y sí, ¿estuve molesta de que Jon Snow no tuvo que lidiar con algo? Claro, se salió con la suya con un asesinato literalmente?”.

Recordemos que en uno de los episodios finales de Game of Thrones, Daenerys se dejó llevar por su ira y usó a su último dragón para quemar toda la ciudad de King’s Landing, lo que la llevó a su propia muerte a manos de su amante Snow.

Clark fue mayormente conocida por trabajar en la popular serie de HBO, sin embargo, la actriz buscaría interpretar a otros personajes y descansar de los papeles de temática oscura como se conoce en el programa.

“Quiero hacer algo absolutamente estúpido y ridículo, como tú sabes, los Avengers o lo que sea. Algo en donde pueda reírme con mis amigos”, finalizó la actriz.