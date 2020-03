La expansión del coronavirus parece no afectar a Warner Bros, que ha decidido no parar con el rodaje de sus películas más importantes, a pesar del riesgo al contagio.

A pesar que Universal y Disney han decidido poner pausa en algunas de sus producciones más conocidas y esperadas por el público, como Jurassic Park o La Sirenita, Warner no sigue el ejemplo.

PUEDES VER Batman Begins: el actor que iba actuar como Bruce Wayne en vez de Christian Bale

Así lo confirmó el periodista de Variety, Justin Kroll, a través de su cuenta de Twitter, en donde informa la falta de responsabilidad de la compañía.

"Una fuente cercana a Warner Bros me ha dicho que los rodajes tanto de Batman, como Matrix 4 y King Richard continúan. Escuadrón suicida, Little Things y Reminiscence están todas en postproducción.

A Black Adam no le afecta porque empieza a rodarse en agosto y Aquaman en 2021. La situación puede cambiar, pero Warner no planea paralizar sus producciones como ha hecho Disney. Perdonen que se me ha olvidado una, Animales Fantásticos 3 empieza a rodarse el lunes".

Esta decisión del estudio ha sido criticada en redes sociales, en donde se lee que el dinero parece ser más importante que la salud de los actores y el equipo de producción.

Las fechas de estreno de las películas cuyo rodaje no se ha paralizado son las siguientes:

- King Richard - 25 de noviembre de 2020.

- Matrix 4 - 21 de mayo de 2021.

- Animales Fantásticos 3 - 12 de noviembre de 2021.

Cabe recordar que Warner Bros si realizó una excepción con el rodaje de The Batman, que suspendió su trabajo de producción durante dos semanas por el brote del coronavirus.