Con información de The Hollywood Reporter

“No es barato quitar las grandes tendencias del calendario, ni cerrar la producción en cientos de series de TV con guion y sin guion, ¿y qué les sucede a los trabajadores desempleados?”, dice The Hollywood Reporter en un informe que sostiene que los daños en la industria llegarían a US$ 20 mil millones. Con grabaciones interrumpidas, estrenos cancelados para evitar la propagación del Covid-19, Hollywood ha recibido un gran golpe, con pérdidas millonarias.

Hasta el momento, la taquilla mundial perdió “al menos US$ 7 mil millones. Si se incluye el resto de marzo, abril y mayo, la pérdida de ingresos aumentaría otros US$ 10 mil millones, lo que generaría una pérdida total de aproximadamente US$ 17 mil millones”.

Entre los grandes estrenos, MGM adelantó la postergación del estreno de James Bond, No Time to Die, hasta noviembre. “Una medida que probablemente costará entre US$ 30 y US$ 50 millones, ya que las compras de anuncios se realizan por adelantado. La cancelación abrupta de A Quiet Place II ocho días antes del lanzamiento le costará a Paramount unos US$ 30 millones (a diferencia de Mulán, el director de A Quiet Place II y los productores conversaron para retrasar el lanzamiento hasta que la pandemia mundial haya disminuido)”.

El cierre de la producción de películas como Shang-Chi y Little Mermaid costaría a Disney unos US$ 300.000 o US$ 350.000 por día. Por otro lado, aún no se confirma cuánto perdería Warner Bros. por la cancelación del rodaje del biopic de Elvis Presley, luego de que Tom Hanks diera positivo para Covid-19.