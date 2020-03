Chris Evans arremete contra Trump por su respuesta sobre el coronavirus

La rápida propagación del coronavirus alrededor del mundo y la creciente cantidad de víctimas ha hecho que el COVID-19 se convierta en una gran crisis sanitaria a nivel global.

Si bien la sociedad no estaba preparada para una pandemia de esta escala, ahora no hay quien no tome las medidas necesarias para evitar ser contagiado. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no parece tomar la apremiante situación en serio.

Donald Trump y Mike Pence

La actitud del mandatario ha creado indignación entre sus compatriotas, preocupados por el avance del virus. Uno de ellos sería nada menos que el actor que da vida al Capitán América, Chris Evans.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la estrella de Hollywood criticó que el presidente haya huido tras haber divagado en su rueda de prensa sin responder una sola pregunta.

“EE. UU. quiere respuestas. EE. UU. quiere liderazgo. EE. UU. no quiere un presidente que huye del escenario durante una crisis y deja que Mike Pence se encargue de hablar”, escribió.

Vía Twitter

La publicación del actor contó con más de 23 000 retweets y ha originado una larga discusión en las redes sociales.

Durante la última conferencia de prensa en torno al COVID-19, el vicepresidente Mike Pence proporcionó los datos requeridos y respondió ante la prensa, a diferencia de Donald Trump.

“Vamos a estar genial, vamos a estar bien”, fueron las palabras del mandatario antes de rechazar todo tipo de preguntas y abandonar el estrado.