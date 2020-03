Como era previsto, Cats tuvo el ‘honor’ de encabezar los Premios Golden Raspberry 2020, conocidos como los Razzies, entregados a las las peores películas del año. Tras la cancelación de la ceremonia para evitar la propagación del coronavirus, los “ganadores” fueron anunciados el lunes.

PUEDES VER: ¿Cats, el fracaso de la década?

Aunque se trataba de una prometedora producción que tenía en su reparto a la nominada al Óscar, Judi Dench, ‘Cats’ ‘ganó’ seis premios, incluyendo peor película, actor secundario (James Corden), actriz secundaria (Rebel Wilson), peor guión y peor director (Tom Hooper).

El único otro ‘triunfador’ de los Razzie fue Rambo: Last Blood, nombrado “peor remake, estafa o secuela y peor desprecio temerario por la vida humana y la propiedad pública”, según cuentan los medios estadounidenses.

Los organizadores hablaron de la ceremonia que fue cancelada: "El fin de semana pasado, los Razzies habían planeado un espectáculo realmente enorme, completo con un número de parodia de apertura, bocetos, ‘Presentadores de celebridades’ . Pero debido a circunstancias imprevistas, también conocidas como el coronavirus, estamos llevando al público un video un poco más íntimo, adecuado para que lo vea cualquier audiencia que esté actualmente en modo de bloqueo ".

Lista de “ganadores”

Peor actor

John Travolta, The Fanatic , Trading Paint (GANADOR)

Peor actriz

Hilary Duff, The Haunting of Sharon Tate (GANADORA)

Peor actriz de reparto

Rebel Wilson, ‘Cats’ (GANADORA)

Peor actor secundario

James Corden, ‘Cats’ (GANADOR)

Premio Razzie a la Redención

Eddie Murphy, Dolemite Is My Name (GANADOR)