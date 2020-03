Netflix: usuarios acusan a Mazinger Z de misógina y retrógrada [VIDEO]

Mazinger Z es uno de los animes más recordados por los fanáticos. La historia del gran robot controlado por un humano marcó todo un precedente en los años 70, revolucionando el género mecha.

Su influencia en exitosas series como Evangelion y Code Geass no solo es del conocimiento de los fieles seguidores del clásico animado, sino también de la comunidad otaku en general. Por esto, su llegada a Netflix no dejó indiferente a nadie pero la recepción no fue la esperada.

Mazinger Z no tendría el mismo éxito en éstos tiempos . Nomás chequen el video jejeje :) pic.twitter.com/Od0iNnIzqu — El Forajido (@el_forajido) March 19, 2019

Muchos usuarios del servicio quedaron impactados por el contenido al que calificaron como misógino, racista y sexista en muchos de sus capítulos. Asimismo, se dejó al descubierto que la relación entre Koji y Sayaka no se trataba de un inocente romance sino de algo mucho más tóxico y condenable.

Las críticas no tardaron en aparecer

Como se recuerda, los 92 episodios remasterizados de la serie animada llegaron a Netflix el pasado viernes 6 de marzo. Todos, con su audio original, japonés y español para la alegría de los fans.

De esta manera, la plataforma líder de streaming busca ampliar su variado catálogo de películas, series y, sobretodo, animación japonesa para poder diferenciarse de su competencia: Disney Plus, Amazon Prime, HBO Max, entre otros.

¿De qué trata Mazinger Z?

El anime fue creado por el mangaka y guionista japonés Go Nagai. Esta serie se estrenó por primera vez en 1972, convirtiéndose así en la primera obra que dejaba ver a robots gigantes, tripulados por humanos, luchando unos contra otros. De aquí en adelante aparecerían otros bastante parecidos, generando así una cultura de mecha que llega hasta hoy en día.