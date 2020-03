La Fase 4 se renueva. Existen varias películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) que llegarán a los cines en los próximos años, como lo confirmó Kevin Feige en la Comic Con de 2019.

A pesar que se conocen los títulos de las producciones, aún no se saben muchos detalles de la historia y los actores que participarán en las mismas.

No hay duda que Marvel buscará aprovechar a algunas de las personas más talentosas de la industria para dar vida a sus nuevos villanos y, según los informes, un nombre que le interesa al estudio es la estrella de ‘Sonic: La Película’, se trata de Jim Carrey.

Así lo informó la web We Got This Covered, donde se lee que Carrey es uno de los nombres para proporcionar la voz de M.O.D.O.K.

Los fanáticos han estado especulando sobre la llegada del villano de Marvel desde la película Capitán América: The Winter Solider de 2014 y han esperado por mucho tiempo su entrada en el UCM.

Ahora, parece que pronto lo veremos en la franquicia y podría ser interpretado por Jim Carrey, quien tendría la responsabilidad de darle voz al extraño antagonista.

¿Quién es M.O.D.O.K?

George Tarleton era un agente y técnico de bajo nivel que fue empleado por la organización subversiva conocida como IMA (Ideas Mecanizadas Avanzadas). Es así que fue elegido por el líder de IMA, Lyle Getz para ser el sujeto de un experimento de mutación controlada.

Para ello, lo llevaron en contra de su voluntad a la cámara de alteración, y allí Tarleton fue sometido a una extensiva irradiación celular y a numerosas operaciones de bioingeniería que le transformaron en M.O.D.O.K, una criatura con una cabeza inmensa, gran inteligencia y poderes psiónicos.