Song of the South fue la primera película de Disney cuya historia estuvo protagonizada por un afroestadounidense, James Baskett. Sin embargo, su representación de los afroamericanos recién liberados de la esclavitud fue tan irrealista que no fue reestrenada en las salas de cine a partir de 1986.

Ahora, la llegada de la plataforma Disney Plus trajo de vuelta toda la biblioteca de largometrajes de la compañía, a excepción de Canción del Sur debido a su contenido ofensivo y racista.

A través de una entrevista para el medio especializado Deadline, el exdirector ejecutivo de Disney Bob Iger señaló que la película no tiene posibilidades de formar parte del catalogo del servicio.

“He sentido, durante el tiempo que he sido CEO, que Canción del Sur, incluso con un descargo de responsabilidad, simplemente no es apropiado en el mundo de hoy”, fueron sus palabras.

Un clásico en el olvido

Cabe resaltar que otras cintas animadas como Dumbo y Los tres caballeros también tienen contenido racista, pero cuentan con una clara advertencia antes de iniciar:

“Esta película se presenta como fue originalmente creada. Puede que tenga contenido de representaciones culturales anticuadas”. A pesar de que este mismo aviso podría estar presente en Canción del Sur, Disney prefiere evitarla a como de lugar.