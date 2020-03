La actual coyuntura tiene paralizada la industria del entretenimiento casi en su totalidad. Muchos países han prohibido la asistencia a eventos concurridos teniendo que cancelarse conciertos, estrenos e incluso rodajes. La misma situación se vive en nuestro país, donde bajo la consigna de “Quédate en casa”, promovida por el gobierno, se busca evitar la propagación del contagio del COVID-19.

Pero parece que el mensaje de mantenernos aislados no ha calado en la ciudadanía, ya que las personas siguen visitando los centros comerciales, playas e incluso cines. Si bien este último establecimiento ha implementado algunas recomendaciones como la separación de butacas y filas para mantener la distancia correspondiente entre los espectadores, nada de esto sería suficiente en el contexto que venimos atravesando.

Desde el portal especializado Tomatazos, se consultó a un experto en el tema sobre qué tan recomendable era asistir al cine en estos momentos y la respuesta coincidió en que la mejor solución es quedarse en casa. El doctor Robert Lahita, presidente del hospital St. Joseph en Nueva Jersey, no recomienda en absoluto permanecer en grupos y asegura ver como un problema la idea de estar rodeado hasta por 20 personas. Recordemos que en nuestro país solo están prohibidos los eventos con más de 300 personas.

“Va a tener un gran impacto en todas las industrias, pero la industria del cine en particular. Si no puedes ir al cine y relajarte, ¿qué se supone que debes hacer? Pero obviamente [los cines] están muy llenos y lo recomendable es que la gente espere y le de un período de dos semanas, tal vez hasta el 1 de abril, para reagruparse, porque no sabemos cuánto durará esto. Realmente no lo sabemos”, acotó el también profesor de medicina en el Colegio de Médicos de Nueva York.

Debemos tener en cuenta que el hecho de que hayan pocas personas en una sala no es sinónimo de seguridad, ya que no se puede saber dónde han estado ni qué clase de higiene llevan. Además, muchos pueden tener coronavirus sin presentar síntomas y contagiar a los demás de manera involuntaria.