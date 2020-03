Disney estaría arrepentido por ‘traicionar’ a George Lucas con las trilogías [VIDEO]

Star Wars líderó la taquilla por mucho tiempo en la industria del cine. Con George Lucas y su productora Lucasfilm al mando, las historias originales que contó se hicieron muy populares. Sin embargo, el creador nunca imaginó que Disney descartaría la mayoría de sus ideas al comprar su estudio.

Bob Yger, presidente ejecutivo de La casa del ratón, mencionó en su libro The ride of a lifetime: lessons learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company, que Lucas se sintió “traicionado” al ser dejado de lado en el proceso creativo.

“En la primera reunión con él sobre el futuro de Star Wars, George se sintió traicionado. Aunque todo este proceso nunca hubiera sido fácil para él, tuvimos un comienzo innecesariamente difícil”, afirmó el empresario.

Star Wars: the rise of the Skywalker - Tráiler

Algunos rumores difundidos por el youtuber Mike Zeroh revelaron que George Lucas fue llamado por Disney para ayudar en algunas escenas de Star Wars: el ascenso de Skywalker. Entre ellas estaba el duelo de sables láser entre Kylo Ren, Palpatine y el fantasma de la Fuerza de Ben Solo.

No obstante, aquellas secuencias fueron eliminadas por la compañía, dejando muy decepcionado al creador. Mike Zeroh también aseguró que, por tal motivo, los ejecutivos de La casa del ratón están arrepentidos por la llamada “traición” hacia el cineasta.

“Se explica detrás de escena que Disney lamenta mucho cómo ‘traicionaron’ a George Lucas con la trilogía de secuelas y, especialmente, con El ascenso de Skywalker, [donde] muchas de sus escenas fueron borradas de la película”, declaró Zeroh.

“Se nota que Disney está lidiando con gran pesar después de presenciar los resultados de la taquilla, que ni siquiera se acercaron a los resultados de Los Últimos Jedi en todo el mundo”, finalizó.

Aunque no hay nada confirmado oficialmente, se espera que Disney considere a George Lucas nuevamente en otras producciones, como con la serie de Obi-Wan Kenobi para Disney Plus.