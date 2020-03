Una de las series animadas más recordadas es sin duda Teen Titans, la cual muestra a cinco jóvenes superhéroes luchando por mantener la paz en la Tierra y compartiendo diferentes aventuras juntos.

Sin embargo, la ficción tuvo un abrupto final, dejando inconcluso el destino de cada personaje, por lo que muchos fans iniciaron recolección de firmas en redes sociales para traer la caricatura de vuelta.

Teen titans go! vs Teen titans - Tráiler

Hasta el momento, no hay una nueva propuesta por parte del estudio animado. No obstante, lo que sí se llegó a producir es la película Teen titans go! vs Teen titans, la cual une a la versión original con una de carácter más cómico y cuya trama se aleja de la primera.

La cinta se estrenó en 2019 y fue dirigida por Jeff Mednikow, conocido por trabajar en Be cool y Scooby-Doo! Además, una buena noticia llega para todos los fans de la serie ya que la cadena Cartoon Network transmitirá este sábado 14 de marzo el popular largometraje al mediodía.

La historia oficial de Teen titans go! vs Teen titans reúne a los dos universos de los conocidos dibujos animados debido al malvado plan del Maestro de los juegos. La trama también se centrará en Raven y la relación con su padre, el demonio Trigon.