Grandes productoras pusieron en pausa el rodaje de sus películas, series y animaciones debido a la llegada del coronavirus. Incluso algunos largometrajes han cambiado sus fechas de estreno, como Mulan. En esa situación, parecía inevitable que el gigante del streaming, Netflix, también terminaría siendo afectado.

Aunque el servicio de videos online no ha comunicado algo al respecto, John Koblin, el reportero de The New York Times, comentó que la compañía suspenderá el rodaje de todas sus cintas y programas que se están llevando a cabo en Canadá y Estados Unidos.

Netflix tomaría esta medida de seguridad por dos semanas. Sin embargo, todo dependerá de la evolución del COVID-19 en los siguiente días. Y a pesar que no se sabe qué producciones serían las afectadas, el periodista indica que “docenas de series y películas”, serán duramente impactadas por esta disposición.

Si bien la plataforma de streaming está logrando posicionarse en la industria cinematográfica, los resultados podrían cambiar con las modificaciones de estrenos en futuros programas.

Hasta el momento, Netflix está gozando del éxito de algunas series como la tercera temporada de Élite 3, la cual trae de vuelta a los alumnos de Las Encinas y cuya trama principal se enfoca en encontrar al verdadero asesino de Polo, además de mostrar las nuevas relaciones amorosas entre los estudiantes.

También está presente La casa de papel, cuyo estreno está establecido para abril. La ficción está generando expectativas con los nuevos problemas que están enfrentando la banda de atracadores y la decisión del Profesor tras la captura de Lisboa.