Los fanáticos de la serie no pueden creerlo. Grey’s Anatomy anunció la suspensión de sus grabaciones debido al brote del coronavirus. Así lo reportó el medio estadounidense E!.

Además, la showrunner Krista Vernoff, junto a los productores ejecutivos Debbie Allen y James D. Parriott enviaron un mensaje donde anuncian la suspensión de la producción.

PUEDES VER Wonder Woman 1984 no retrasa su fecha de estreno pese al coronavirus

“Para nuestro increíble elenco y equipo, por precaución, la producción se pospone de inmediato en Grey’s Anatomy”.

Es así que la serie protagonizada por Ellen Pompeo se suma a las demás producciones que retrasan sus rodajes o cancelan sus estrenos por temor al contagio.

Según The Hollywood Reporter, los programas Young Sheldon, The Good Fight, Grace and Frankie y las tres versiones de NCIS también frenaron sus grabaciones.

Por otro lado, es la primera vez que el show The Neighborhood grabará su último capítulo de su temporada sin público en vivo.

Grey's Anatomy ¿Cómo se pudo llamar la serie?

Meredith Grey despide a Alex Karev con emotivo mensaje

Ellen Pompeo, quien interpreta a Meredith Grey, no quiso que su despedida se quedara solo en un episodio de la serie, así que se trasladó a su cuenta de Instagram y realizó un post con un emotivo mensaje acompañado de un vídeo que recordaba algunos de los momentos más especiales que había compartido con su mejor amigo.

El mensaje inicia diciendo, “Hola, aquí voy de nuevo ... ¡Gracias! Eres verdaderamente el mejor amigo, el más apasionado y leal que alguien pueda pedir. Gracias a ti tenemos que hacer una gran televisión.

¡Por ti tenemos que hacer historia en la televisión! Digo a menudo que la vida es difícil y gracias a Dios es porque, como les digo a mis hijos, nos muestra de qué estamos hechos, de lo fuertes que realmente somos y seamos sinceros, sin los mínimos detalles no habríamos bailado o celebrado esta increíble experiencia que llamamos vida.

Gracias a nuestro tesoro nacional @therealdebbieallen y a los escritores por darle a Alex Karev la mejor despedida”.