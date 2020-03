Debido a la actual coyuntura por la pandemia del coronavirus, Disney viene tomando medidas urgentes con sus estrenos más importantes, pero hay uno que todavía no mencionan y se trata de la aventura en solitario de Scarlett Johansson, Black Widow, largometraje que debería lanzarse en dos meses.

La razón principal para que esta nueva entrega de la compañía se mantenga en agenda hasta el momento, parece ser porque no quieren mover todo el calendario de la cuarta fase del Universo Cinematográfico de Marvel, la cual ya está planificada hasta el 2022.

De acuerdo con algunos comentarios hechos a través de Screen Rant, Marvel Studios no habría dicho nada sobre la cinta de Natasha Romanoff porque no quieren arriesgarse a que la primera entrega de la nueva fase del MCU se vea afectada. Esto porque generaría una situación en cadena que perjudicaría al resto de producciones.

Es así que Black Widow podría mantenerse firme a diferencia de Los Nuevos Mutantes que incluye a Maisie Williams, la cual no es parte de una secuela de filmes, ni abre todo un universo de nuevas historias, por lo que su retraso no afecta a nadie en particular.