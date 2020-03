Una gala más de Supervivientes llegó a las pantallas de Telecinco. El tiempo les jugó una mala pasada a los participantes y varios la pasaron muy mal. Los infaltables momentos de tensión en la isla también se hicieron presentes.

En esta cuarta Gala, Alejandro Reyes se convirtió en el segundo expulsado del reality de supervivencia, luego que la audiencia votase mayoritariamente por su salida. Vicky Larraz, Yiya, Antonio Pavón y Ana María quedaron como desterrados en Playa Desvalida.

Supervivientes 2020: Gala 4

El programa empezó con un nuevo juego de recompensa. Los mortales fueron los vencedores y los siervos se quedaron cabizbajos.

La recompensa para los mortales era una pata de cerdo que podían degustar utilizando exclusivamente la boca. Como la comida sobró, Lara Álvarez dejó que los siervos comiesen de las sobras durante treinta segundos.

Jorge Pérez mordió la carne con tanta ansia que dio un buen susto a sus compañeros al atragantarse mientras comía.

Fani considera que Cristian no debería haber sido el salvado de la semana. Lo ha comentado con sus compañeros pero también se lo dijo a la cara en la Palapa.

Fani: “Yo pensaba que hoy se salvaba Ana María y que yo me salvaba el jueves contra Cristian”.

Las duras condiciones del clima aumentaron las tensiones entre los supervivientes.

Supervivientes 2020: Fani vs. Rocío

Fani y Rocío siguen sin llevarse bien. Fani dice que no ha discutido con nadie y que está en sus propios asuntos.

“Yo vengo aquí como todo el mundo, a vivir la experiencia, me da igual el dinero”, mencionó Rocío desde la Palapa.

Rocío y Ana María se sinceran sobre su relación en la Palapa. Rocío rompió a llorar porque extrañó mucho a Ana María.

“Le dije que si me necesitaba estaba ahí pero yo no he sentido ese aviso”. “Yo he intentado mediar”, mencionó Ana María respecto a las diversas peleas de Rocío con sus compañeros.

Jorge le preguntó a Rocío: ¿Te ha fallado Ana María?", y ella respondió: “No, quizás yo, al ser de mi familia, hubiera saltado”.

Ana María trató de justificar su ausencia diciendo que ambas son diferentes: “Ella tiene su forma de ser y yo la mía”.

Antes de la expulsión, las concursantes hablaron de lo que había sucedido a través del dios Ferre. “Le puedes decir a Ana María que si se va, no quiero que lo haga y que la voy a echar mucho de menos”, mencionó Rocío.

Al escucharla, Ana María le dijo a Ferre: “Quiero que le digas a Rocío que si no he estado a la altura en todos los momentos, igual he necesitado una señal y quiero pedirle disculpas. Que no he querido meterme en su concurso ni cobrar un protagonismo que no me pertenezca”, se justificó.

Desde el plató Gloria Camila opinó sobre la relación de Ana María y Rocío: “Ahí está el claro ejemplo de que se quieren y que se aguantan”.

Supervivientes 2020: Cristian vs. Avilés

Cristian reclamó el comentario de Avilés: “Ha dicho que mi madre no se siente orgullosa de mí”.

También reclamó sobre el tono de voz de su compañero (aunque no es el primero en hacerlo): “Grita demasiado, es alucinante”.

Los espectadores decidieron que el primer concursante expulsado sea Alejandro Reyes. La segunda concursante expulsada fue Ana María Aldón.

Supervivientes 2020: Fani es salvada por el público

Fani se convirtió en la concursante salvada de la noche.

Rocío rompió en llanto con la salida de la diseñadora, ""Que no sienta que me ha fallado", mencionó.

En la Playa Desvalida, Antonio Pavón y Yiya reciben al primer expulsado.

Supervivientes 2020: Fani vs. Cristian

Fani fue la más crítica con su compañero y ambos han terminado discutiendo en La Palapa durante la conexión en directo: “Lo que tú hiciste sí que fue de mala”, respondió Cristian recordando la infidelidad que Fani tuvo con Christofer en ‘La isla de las tentaciones’.

La superviviente considera que Cristian no es un buen compañero y no entiende cómo los espectadores han decidido premiarle: “No se lo merece, ha robado y ha mentido.

“No sé por qué ha sentado tan mal mi salvación”, le confesaba Cristian a Jorge Javier Vázquez en directo.

A lo que Fani respondió: “Porque sinceramente no te lo merecías. Nos lo merecíamos más Ana María, Alejandro o yo. Nosotros no hemos robado y no hemos hecho cosas que no teníamos que hacer. Tú has sido mal compañero con todos”, aseguró delante del resto de sus compañeros.

Los supervivientes disputaron un segundo juego de rango.

Aviles, Jorge y Ferre disputaron la segunda ronda

Hugo, Cristian y Nyno luchan por ganarse el puesto del nuevo Dios.

En el plató, una emocionadísima Bea corre a los brazos de su madre Yolanda, con quien se reencuentra por primera vez luego de haber estado en Honduras.

“Bea, tus deseos son órdenes!”, exclamó Jorge Javier antes de darle una sabrosa hamburguesa de McDonald’s a Bea. “Ay, qué fuerte. Muchísimas gracias”, respondió ella muy emocionada.

“¡Qué buena! Está más buena que ninguna. Es lo mejor de la vida”, agregó mientras saboreaba su soñada hamburguesa.

La cirisis que se vive en España por el coronavirus tampoco pasó desapercibida en el programa y Jorge Javier envió un mensaje al respecto.

Supervivientes 2020: nueva organización de los equipos

Así quedó la reorganización de los equipos:

- Barranco se convierte en el nuevo Dios

- Ferre es el nuevo líder de los mortales

- Rocío Flores es la nueva líder de los siervos.

Supervivientes 2020: Rocío habla de su padre, Antonio David

No cabe duda que Rocío quiere mucho a su padre, estas fueron las palabras que dijo: “Mi padre antes de hablar en televisión ha hecho muchas cosas”, empezó. También mencionó que en su casa nunca se habló mal de su madre, Rocío Carrasco.

El programa hizo una pregunta para que los televidentes voten: ¿Queréis que Fani y Rocío tengan que convivir atadas hasta el domingo?

El 57 % de votos dijeron que sí.

Alejadro Reyes se convierte en el segundo expulsado que abandona definitivamente Cayos Cochinos en Honduras.