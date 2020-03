El ‘Trepamuros’ no se detiene. A pesar del riesgo de contagio que implica el COVID-19, el rodaje de la secuela de Spiderman: Far From Home no cambiará de fecha.

Así lo aseguró Tom Holland, en una entrevista realizada por The Philippine Inquirer, en el estreno de Onward, donde el actor presta su voz.

Cuando se le preguntó si las grabaciones de Spider-Man 3 se suspenderán como en otras producciones, Holland aseguró que esto no ocurrirá: “No, estoy súper feliz por eso. Grabaremos Spider-Man 3 en julio en Atlanta”.

Sin embargo, si el riesgo de coronavirus se extiende, es probable que el rodaje de la cinta se suspenda. La nueva película del ‘Trepamuros’ será dirigida por Jon Watts, responsable de las dos películas anteriores.

El guion estará a cargo de Erik Sommers y Chris McKenna, quienes realizaron la historia de Spider-Man: Far From Home.

La historia girará sobre cómo Peter Parker asume el problema de haber sido desenmascarado ante el mundo y acusado injustamente por la muerte de Mysterio. La tercera película de Spider-Man tiene previsto su estreno en julio de 2021.

La tercera cinta del arácnido llegará el 16 de julio de 2021. Foto: Marvel

WandaVision: Tom Holland quiere a Spider-Man en la nueva serie

Holland manifestó a través de una entrevista con MTV sus ganas de participar como Spider-Man en la serie que se estrenará en Disney Plus.

“Paul y Elizabeth son dos de las personas más agradables que conozco y me encantaría trabajar con ellos un poco más y conocerlos un poco mejor. Entonces, si pudiera poner a Spider-Man en el show de WandaVision, sería genial. Kevin Feige, si quieres, sabes mi número”, finalizó el actor.