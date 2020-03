Vin Diesel considera el final de F7 como “el mejor momento en la historia cinematográfica”

El final de Furious 7, la séptima entrega de la exitosa franquicia Rápidos y Furiosos es considerada por el actor y productor Vin Diesel como “el mejor momento en la historia cinematográfica”.

El éxito de taquilla dirigido por James Wan, que recaudó $ 1516 000 millones en el mundo, fue la última película de la saga protagonizada por Paul Walker y se estrenó después de que el actor muriera en un accidente automovilístico en noviembre de 2013.

Los cineastas de Fast & Furious utilizaron a los hermanos de Walker, Caleb y Cody para completar el papel de Paul como Brian O’Conner en la sétima parte de la franquicia.

Rápidos y Furiosos - escena final

“Fue un momento muy difícil”, dijo Vin Diesel a la web NME sobre la escena final de F7. “Pero hubo un poco de consuelo en el hecho que pudimos protegernos del capricho de un productor o de alguien que dijera: ‘Bueno, ahora vas a vengar al personaje’, y usarlo como una trama. Es el mejor momento en la historia cinematográfica. No solo en mi carrera sino en la historia del cine. Hombres de todo el mundo, todos podían llorar, pero los hombres de todo el planeta por primera vez en la historia podían llorar juntos", indicó Diesel.

F7 terminó con Dom y Brian conduciendo juntos por última vez, con el telón musical que brindó la canción ‘See You Again’, de Wiz Khalifa y Charlie Puth, creada exclusivamente para la película en honor a Walker.

La canción regresó en el primer trailer de Rápidos y Furiosos 9, recreada como una versión instrumental que reproduce la vida doméstica de Dom y su esposa Letty (Michelle Rodriguez).

Tráiler de F9, con la versión instrumental de See You Again

El 12 de marzo, Universal Pictures anunció que Fast & Furious 9 retrasó su fecha de estreno original del 22 de mayo de 2019 al 2 de abril de 2021.