La Casa de Papel: las 7 incógnitas que se resolverían en la nueva temporada

View this post on Instagram

¡Feliz cumpleaños @pedroalonsoochoro! 🥳 Tenerte en el set de la Parte 3 es, como Berlín diría, algo... maravilloso. ❤️ . Happy birthday @pedroalonsoochoro! 🥳 Having you on set for Part 3 is, as Berlin would say... “maravilloso”! ❤️ . Feliz aniversário, @pedroalonsoochoro! 🥳 Ter você no set da Parte 3 é, como Berlim diria... “maravilhoso”! ❤️