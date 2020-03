Harry Potter marcó un antes y un después para el género de ficción. La popular cinta logró obtener a miles de seguidores que, hasta la actualidad, siguen pidiendo la continuación de la franquicia.

La historia de J.K. Rowling culminó hace más de nueve años, pero, al parecer, el estudio encargado de producir las películas tiene planes para trabajar en otro largometraje basado en el origen de Lord Voldemort.

Harry Potter - Escena epílogo

Aunque en los libros, de los cuales se basan todas las cintas, se menciona un poco más sobre el pasado de Tom Marvolo Riddle, no ha sido muy profundizado en ninguna de las sagas, por lo que Warner Bros. estaría pensando en darle el protagonismo al villano.

Según el portal web We got this covered, la productora estaría pensando en producir una película de Lord Voldermort basada en su infancia y las razones que lo llevaron a convertirse en una temible amenaza de todo el mundo mágico.

Por tal motivo, el medio de noticias informó que el papel de Tom Riddle de joven sería protagonizado por el actor Noah Schnapp, conocido por darle vida a Will Byers en la famosa serie de Netflix, Stranger Things.

Aunque, hasta el momento, no hay un anuncio oficial por parte de Warner Bros. ni la confirmación del artista de la serie de ficción, se espera que exista un acuerdo por ambas partes y así traer de vuelta a uno de los villanos más populares de Harry Potter.