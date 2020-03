Fox Premium: Homeland 8 y This is us 4 cambian día y hora de estreno [VIDEO]

Fox Premiun continúa posicionándose con sus populares series. Esta vez llegarían los seis episodios finales de la temporada ocho de Homeland, cerrando así la original historia de agentes y espías que ha ganado a millones de fans.

La ficción llegará para Latinoamérica cada lunes a las 9:55 p. m. en Perú a través de la plataforma de streaming. Además, cada capítulo podrá ser visto en la aplicación de Fox, posterior al estreno y donde también estará disponibles las demás entregas.

Homeland 8 - Tráiler

Homeland gira en torno a una agente de la CIA, Carrie Mathison, quien es protagonizado por Claire Danes, conocido por trabajar en Temple Grandin y Stardust. El personaje lleva a cabo una operación sin autorización en Irak, siendo reasignada al Centro de Contraterrorismo de la CIA en Langley, Virginia.

Por otra parte, This is us estrena la segunda parte de su cuarta temporada para todos los países latinos. El programa se transmitirá en Fox Premium Series cada miércoles a las 9 p. m. a nivel nacional y también se podrá ver en la aplicación para los suscriptores Premium.

This is us 4 segunda parte - Tráiler

La exitosa serie de drama familiar que ha sido aplaudida por los seguidores es dirigida por Dan Fogelman y protagonizada por Milo Ventimiglia. El reparto secundario lo conforman Mandy Moore, Chrissy Metz, Justin Hartley y Sterling K. Brown.

La ficción sigue las vidas de los hermanos Kevin, Kate y Randall (más conocidos como Los tres grandes) y sus padres, Jack y Rebecca Pearson. La historia se ubica principalmente en el presente y utiliza flashbacks para mostrar el pasado de la familia.