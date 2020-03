Élite 3: Charlotte y Alexander, los nuevos personajes de la serie de Netflix [VIDEO]

Élite estrenó hoy su tercera temporada a través de Netflix y, aunque hubo novedades en cuanto a la trama, así como la suma de muchas interrogantes sobre la muerte de Polo, algo que ha resaltado es la aparición de dos nuevos personajes: Charlotte y Alexander Caniggia.

Los hermanos hicieron su aparición antes de que se emitiera la serie en un video compartido en Twitter por la cuenta CheNetflix, en el que se les ve decididos a incorporarse al prestigioso mundo de Las Encinas. Por tal motivo, tendrán un papel importante en la ficción.

Claudio Paul y Mariana Nannis son los actores argentinos que le dan vida a los populares personajes de Élite temporada tres, por lo que la intervención de ambos, en primera instancia, dentro de la escuela, será buscar nuevas amistades.

“¿Cómo están Las Encinas? Nosotros vamos a ser sus compañeros, ojalá peguemos buena onda, salvo con el asesino”, aclaró firmemente Charlotte en la promoción de la serie.

En cambio, Alexander se presentó ante los demás de forma más desinhibida. “Mi facha con ese uniforme rompe la Tierra en dos”, recalcó el artista.

Esta no sería la primera vez que Netflix incluye a actores argentinos en sus promociones. Tal es el caso de Moria Casán, quien intervino en el lanzamiento de las temporadas de Orange is the New Black; de igual manera, Luciana Salazar con The Politician.

Élite se ha convertido en una de las series más populares de la plataforma de streaming y en su tercera temporada estaría resolviendo la interrogante sobre la muerte de Polo, además de revelar los nuevos conflictos entre los personajes y cómo resolverán las rupturas e inicios de sus nuevas relaciones amorosas.