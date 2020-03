Pokémon: HBO estaría desarrollando serie live-action del anime, según web especializada [VIDEO]

Pokémon es una de las franquicias de videojuegos más longevas en la historia. Sin embargo, su popularidad permitió que su universo se expanda en mangas, incluso en la industria cinematográfica.

Actualmente, hay más de 20 películas bajo el título, pero no todas se tratan de formatos de animación. Detective Pikachu fue el primer largometraje live-action y su éxito no ha sido ajeno a HBO.

Según el último reporte de We got this covered, la cadena de televisión estaría interesada en producir una serie de acción real sobre Pokémon. Contrario a la creencia general, los videojuegos no serían adaptados, sino las primeras temporadas del anime: Gotta Catch ‘Em All.

La historia estaría protagonizada por Ash Ketchum y su compañero Pikachu en su búsqueda para convertirse en League campeones. Asimismo, los queridos compañeros Brock y Misty también aparecerán como aliados después de ser derrotados en sus respectivos gimnasios.

¿De qué trata Detective Pikachu?

Cuando el gran detective privado Harry Goodman desaparece misteriosamente, Tim, su hijo de 21 años, debe averiguar qué sucedió. En la investigación lo ayuda el antiguo compañero pokémon de Harry: el Detective Pikachu.

Todo ocurre en Ryme City, una vasta metrópolis moderna donde los humanos y los pokémon comparten un mundo hiperrealista. En su aventura, descubren un complot impactante que podría destruir la convivencia pacífica y amenazar a todo su mundo.