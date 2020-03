Johnny Depp estuvo en el ojo de la tormenta tras ser acusado de violencia doméstica por Amber Heard, pero luego de unos audios filtrados en redes sociales, el actor probaría su inocencia.

Y tras retomar su carrera artística, el carismático artista trabajó en una nueva película dramática e histórica llamada Minamata, la cual expone todos los efectos de la Segunda Guerra Mundial en un pueblo de Japón.

Piratas del Caribe muestra a Johnny Depp más joven

Ahora con toda la vida de Depp más calmada, Disney estaría esperando que el actor regrese en la pantalla grande con su icónico personaje que lo llevó a la fama: el capitán Jack Sparrow.

Según mencionó el conocido medio web We Got This Covered, la sexta cinta de Piratas del Caribe sería casi un hecho y se basaría en la vida del protagonista en su época de juventud y cómo inició para volverse un legionario de los mares.

Además, el informe indica que Johnny Depp estaría en conversaciones con la ‘Casa del ratón’ para volver a ser el popular pirata. Sin embargo, el artista solo saldría en algunas escenas, ya que Zac Efron sería el encargado de darle vida a un Jack más joven.

Hasta el momento, no hay una información oficial por parte de Disney, no obstante, muchos fanáticos del actor de Charlie y la fábrica de chocolate esperan su participación nuevamente como el líder del Perla Negra.