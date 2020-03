Otra película es víctima debido al brote de coronavirus. Rápidos y Furiosos 9 retrasó su estreno un año entero; ahora llegará a los cines en abril de 2021.

Esto se supo gracias al comunicado publicado en la página de Facebook de Rápidos y Furiosos 9, en donde indican que el estreno se posterga debido a que en mayo pocas personas podrán asistir al estreno de la cinta.

"Para nuestra familia de fanáticos de Fast en todas partes, sentimos todo el amor y la anticipación que tienen por el próximo capítulo de nuestra saga. Por eso, es especialmente difícil hacerle saber que tenemos que cambiar la fecha de lanzamiento de la película. No será posible que todos nuestros fanáticos de todo el mundo vean la película este mayo.

Estamos moviendo la fecha de lanzamiento global a abril de 2021, con Norteamérica abriendo el 2 de abril. Si bien sabemos que hay una decepción en tener que esperar un poco más, este movimiento se hace con la seguridad de todos como nuestra principal consideración. Esto permitirá que nuestra familia en el mundo experimente nuestro nuevo capítulo juntos. Nos vemos la próxima primavera", se lee en el comunicado.

Rápidos y Furiosos 9 - tráiler

Rápidos y Furiosos 9 es ahora la cuarta película que retrasa su estreno debido al brote de coronavirus.

Las otras tres son los siguientes: Peter Rabbit 2: The Runaway de abril a agosto, No Time to Die de abril a noviembre, y A Quiet Place Part II se ha retrasado indefinidamente.