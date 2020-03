Henry Cavill se ha vuelto en uno de los actores más codiciados en la industria del cine; y ahora también está incursionando en series como The Witcher de Netflix. Si bien su papel como Superman recibió buenas críticas, ya no se supo sobre una secuela de la película de DC, por lo que muchos fans esperan con ansias su regreso a la pantalla grande.

Sin embargo, el portal de noticias We Got This Covered indica que Warner Bros. está considerando a Cavill para que sea el Hombre de acero en Space Jam 2, ya que Joker, La máscara y Pennywise también tendrían cameos en la esperada película.

Esta inclusión de personajes se dio a conocer a través de imágenes filtradas en redes sociales. Además, el medio web indica que quiere al nuevo Batman caracterizado por Robert Pattinson, el cual está recibiendo el apoyo de los fans.

The Batman - Robert Pattinson usando el traje

En ese sentido, tras un duro entrenamiento para subir de peso, el actor de Crepúsculo usó el traje de El caballero de la noche, apareciendo en algunas fotografías publicadas en Twitter y ganando buenas críticas.

Por otro lado, Henry Cavill ha mencionado en reiteradas veces que desearía regresar nuevamente como Superman, pero debido al fracaso en taquilla que tuvo la cinta, es probable que no suceda.

El actor también expresó en una entrevista para Men´s Health -en noviembre pasado- que seguirá esperando por una nueva entrega.

“La capa está en el clóset. Sigue siendo mía, no me he dado por vencido con el papel. Todavía hay mucho que tengo por dar como Superman. Muchas historias por contar. Mucha verdadera y honesta profundidad del personaje que quiero explorar. Quiero reflejar los cómics, eso es importante para mí. Hay mucha justicia por hacerle a este personaje”, finalizó el actor.