Austin Powers 4: director de la primera película habla sobre la cuarta parte

¿Austin Powers regresa? Han pasado 18 años desde la última película del espía británico y su protagonista, Myke Myers, siempre se ha mostrado dispuesto a realizar una cuarta entrega.

Después del éxito de Austin Powers, Myers apareció con papeles secundarios en varias películas, en donde no se muestra su lado cómico.

Ya sea en Bastardos sin Gloria, Bohemian Rhapsody o Terminal, nunca se sabe en qué película participará el famoso comediante.

En cualquier caso, nada de esto ha detenido la especulación sobre el estreno de Austin Powers 4. Sin embargo, el director Jay Roach tiene esperanzas y quiere realizar la cuarta parte de la saga.

Se sabe que se ha comunicado con Mike Myers para hablar sobre el proyecto; así lo indicó en una entrevista realizada para el portal ComicBook.

“Hablamos de eso una vez al mes, pero hasta que sepamos lo que específicamente quiere ser. No estoy en desacuerdo con que hay una batalla clásica en las películas de Austin, que es una especie de amor versus miedo y paranoia, y color versus falta de color, y música versus miedo con el Dr. Evil. Hay algunos aspectos de la forma en que funciona el mundo en este momento que me parecen muy malvados. Lo pondré de esa manera. Pero no, no tenemos un plan específico para nada en este momento", explicó.

Es así que por el momento se confirma que no habrá una cuarta de película, al menos que sepan como llevar un guion que no resulte ofensivo en una época en donde lo políticamente correcto abunda.