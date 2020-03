The Batman: revelan nueva imagen de Johnny Depp como Joker [FOTO]

View this post on Instagram

#johnnydepp as The Joker in the #mattreeves batverse🦇✨ Johnny depp could really be a great #joker in my opinion... What are your thoughts on these rumors? @comicbook @mattreevesla @looperhq @bosslogic @dccomics @screenrant @mizuriofficial #batman #batman2020 #vengeance #dccomics #dceu #joker #joaquinphoenix #johnnydepp #harleyquinn #fanart #conceptart #comicbook #robertpattinson #benaffleck #wonderwoman #catwoman #batfleck #superman #henrycavill #flash #art #photoshop #films #dcedit #batmobile #galgadot #releasethesnydercut #cw #poster