Luego de interpretar a la Capitana Marvel, Brie Larson estaría cerca de cambiar de aires. La casa productora Warner Brothers planea ofrecerle a la actriz la oportunidad de volver a interpretar a una superheroína, esta vez, del otro lado de la vereda.

El papel de Larson como la estrella más poderosa de Marvel fue resistido por muchos fanáticos debido a su militancia feminista. Ahora, podría llegar a ser Lady Blackhawk en una nueva película del Universo Extendido de DC, según información de We Got This Covered.

A pesar de sus detractores, la ganadora del Oscar a ‘Mejor actriz’ por su papel en La habitación logró afirmarse como una de las apuestas más fuertes de la compañía, siendo clave su participación en Avengers: Endgame. Incluso, Disney ya planea la producción de Capitana Marvel 2, secuela de la primera aparición de Larson en el UCM.

Toda la atención que garantiza contar con Brie Larson en una película ha seducido a los creativos del DCEU, por lo que Warner Bros. estaría evaluando a la famosa para interpretar a Lady Blackhawk en una siguiente cinta.

Esta heroína guarda algunas semejanzas con Carol Danvers, álter ego de Capitana Marvel, como su vínculo con la aviación: mientras la primera es una piloto de la Fuerza Aérea de los noventas, Lady Blackhawck es de la II Guerra Mundial.

El nuevo personaje podría ser la protagonista de su propia película o una miembro más de la Sociedad de la Justicia de América que aparecerá en la cinta de Black Adam, estelarizada por Dwayne Johnson.