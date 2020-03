The Falcon and the Winter Soldier: producción se suspende debido al coronavirus

La serie de UCM se detiene. Hasta la semana pasada, las filmaciones de The Falcon and the Winter Soldier se realizaban en Atlanta, Estados Unidos.

Usuarios en redes sociales habían filtrado varias fotos y videos del rodaje, que mostraban detalles de la historia de Bucky y Sam Wilson.

Sin embargo, estas filtraciones ya no se darán, debido a la suspensión de la producción. Así lo informó la web Deadline, que indicó que The Falcon and the Winter Soldier trasladó su rodaje hasta la ciudad de Praga en República Checa.

Por tal motivo, Disney decidió suspender las filmaciones de la serie, debido al brote del coronavirus. Esta medida fue tomada por el estudio después que el gobierno de Praga cerrara las escuelas y ordene restricciones a los eventos y viajes en Praga.

Hasta ahora no se sabe como afectará la suspensión a la producción de la serie protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan, aunque lo más probable es que el estreno de la misma se retrase en Disney Plus.

Solo se sabe que los integrantes del equipo fueron enviados de regreso a Atlanta hasta que se reanude el trabajo de producción.

Winter soldier

¿De qué tratará The Falcon and the Winter Soldier?

La serie contará la historia de Sam Wilson y Bucky Barnes después de los eventos ocurridos en Avengers: Endgame. Además, se podrá ver como el gobierno de Estados Unidos le niega a Falcon ser el nuevo Capitán América e impone a un soldado para portar el escudo y traje del héroe.