Unas de las producciones más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel es The Falcon and The Winter Soldier. Los eventos de la serie tendrán lugar después de Avengers: endgame donde Steve Rogers se retiró como superhéroe para tener una vida plena con el amor de su vida.

Asimismo, explorará el legado de Capitán América, por lo que los seguidores de Marvel esperan con ansias su estreno en agosto. Por desgracia, la situación de salubridad mundial a causa del coronavirus obligó a la compañía a detener la producción del show.

La producción se grabó en locaciones de Atlanta y sus alrededores durante cinco meses sin inconvenientes. Sin embargo, todo cambió cuando el rodaje se trasladó a Praga la semana pasada para continuar el trabajo.

Según dio a conocer el último reporte de Deadline, al elenco y el equipo involucrado les pidieron regresar a Atlanta por el riesgo de contagio. Además, se desconoce si la filmación se reanudará en el país europeo.

Esta no sería la primera vez que la serie enfrenta un obstáculo. Como se recuerda, el proyecto se estableció en Puerto Rico para filmar escenas, pero esos planes cambiaron después que el territorio sufriera varios terremotos catastróficos.

¿De qué tratará The Falcon and The Winter Soldier?

Los protagonistas, Falcon (Anthony Mackie) y el Soldado de invierno (Sebastian Stan), tendrán que confrontar al mismo Gobierno de Estados Unidos, el cual busca el reemplazo del verdadero Capitán América: John Walker, también conocido como U.S. Agent.