Thor: Love and Thunder es una de los filmes más esperados por los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel, debido al prometedor elenco que compartirá escena con el protagonista, Chris Hemsworth.

Natalie Portman será una de los rostros que volverá a la franquicia. En esta ocasión, será presentada como la nueva ‘Diosa del Trueno’ en la última entrega de Thor. Sin embargo, no sería la única adición.

Vin Diesel, el actor que da vida a Groot en Guardianes de la galaxia, reveló que algunos personajes de este grupo de superhéroes serán incorporados en la esperada cinta, según James Gunn, durante una entrevista para promocionar Bloodshot.

Tras las reveladores declaraciones, afirmó estar emocionado por el regreso de Gunn para la realización de Guardianes de la galaxia 3, en la cual participará sin pensarlo dos veces.

En cuanto al futuro del mencionado equipo, We got this covered informó que la tercera entrega presentaría a una nueva alineación de superhéroes que reemplazarían a la original.

Según el portal, esta formación estará conformado por Beta Ray Bill, Adam Warlock, Bug, Moondragon y Phyla-Vell. Todavía no está claro cómo se establecerán una conexión con el UCM, pero se cree que una película o el cómic explicará la situación.

Curiosamente, hace poco se rumoreaba que Beta Ray Bill sería otra de las sorpresas de la última cinta de Thor 4. En los tebeos, el personaje sustituye a Thor y cuenta con su propio martillo, el Stormbreaker.