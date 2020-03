Benedict Cumberbatch volverá como el Hechicero Supremo en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, una de las películas que mantiene las expectativas de los fans por todo lo alto.

La cinta explorará mundos demenciales nunca antes vistos en el Universo Cinematográfico de Marvel y presentará criaturas que prometen robar más de un susto.

Ciertamente, el escenario es la oportunidad perfecta para que la secuela de Doctor Strange se convierta en la primera película de terror de la franquicia, tal y como concibió el director Scott Derrickson.

A pesar que fue retirado de la silla del director, Derrickson aún tiene interés por realizar un filme perteneciente al género. De hecho, cuando le preguntaron qué tipo de película de Star Wars haría, respondió:

Doctor Strange 2 apunta a la diversidad. Créditos: Difusión

“Hoth, una cinta de terror de clasificación R sobre el planeta helado, en la línea de The Thing o In The Mountains of Madness de Lovecraft, sin ninguna conexión con ningún personaje o historia anterior”, a través de sus redes sociales.

Desde entonces, los fans no dejan de comentar la novela, cuyo título guarda mucha semejanza con Doctor Strange in the multivese of madness. Si bien puede significar un guiño a la obra de Lovecraft, también puede que el cineasta haya rendido tributo al libro con más de una referencia.

Doctor Strange 2 se estrenaría el el 7 de mayo de 2021. Foto: Marvel

¿De qué trata In The Mountains of Madness?

William Dyer, geólogo y profesor universitario, realiza una expedición al continente antártico junto a un equipo de especialistas. Todo se torna en desgracia cuando se topan con una impresionante cordillera oscura llena de maldad.

El primer grupo que decide explorarla desaparece en extrañas circunstancias y tras varios intentos de localización, la expedición al completo decide desplazarse allí e investigar qué ha ocurrido en ese tétrico lugar.