Home Alone: Macaulay Culkin tendría un inesperado personaje en el reboot

La película, llamada también como Mi pobre angelito, es una de las cintas favoritas en Navidad. Con los años, se ha convertido en un clásico infaltable en dichas fechas debido a su inocente sentido del humor y el joven actor, Macaulay Culkin.

En aquel entonces, dio vida a Kevin McAllister, un encantador niño de 8 años tiene que valerse por sí mismo cuando su familia se va de vacaciones y lo dejan accidentalmente en casa. En esta inesperada situación, desafía a un torpe par de ladrones que buscan asaltar su vivienda.

Dado que la historia es conocida por todos, la nueva versión reinventará a los personajes e incluso tendría planeado contar con la presencia de McCallister , así lo detalla We got this covered.

Según el último reporte del portal, el actor sería el dueño de su propia compañía de seguridad, por lo que su participación serviría más como un guiño a la original que como un elemento para desarrollar la trama.

En cuanto al filme, tomará un camino diferente a la primera versión. Ellie Kemper y Rob Delaney conformarán una pareja de esposos que se se encuentra en la ruina. A fin de salvar su casa, tendrán que enfrentarse a un niño, interpretado por Archie Yates, que robó una millonaria herencia.

La cinta estará dirigida por Dan Mazer y el guión, a cargo de los escritores que trabajaron para Saturday Night Live: Mikey Day y Streeter Seidell. Si bien aún no cuenta con fecha de estreno, el proyecto es uno de los más esperados ¿Te lo perderás?