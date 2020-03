Guardianes de la Galaxia 3: Vin Diesel confirma que Groot tendrá nuevo aspecto

Guardianes de la Galaxia 3 es la próxima película del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), que formará parte de la Fase 4.

La cinta mostrará cómo el equipo de héroes buscará a Gamora, después de que huyó al terminar la batalla vista en Avengers: Endgame.

No hay más detalles sobre la película, pero Vin Diesel se atrevió a contar qué pasará con el personaje al que le presta su voz, estamos hablando de Groot.

El actor brindó las declaraciones a la página web Comicbook.com, en donde indicó que el adolescente tendrá una nueva transformación: “Solo tengo dos palabras acerca de él y esas son: Alpha Groot”.

A pesar que no se sabe cual será la nueva apariencia, se cree que será una versión adulta del personaje, pero más poderosa.

Solo queda esperar hasta que James Gunn realice un anuncio sobre la película, cuyo estreno está prevista para mediados de 2021.

Guardianes de la Galaxia 3 presentaría al nuevo equipo de héroes

Ahora que el elenco principal de Guardianes de la Galaxia volverá a la pantalla grande, Disney tiene grandes planes para que la serie avance, por lo que sucedería el ingreso de nuevos personajes a la saga.

Según informa We Got This Covered, después del final de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, un nuevo equipo se presentará para reemplazar al original.

Este grupo estará conformado por Adam Warlock, Beta Ray Bill, Bug, Moondragon y Phyla-Vell. Todavía no está claro cómo se establecerá una conexión con el UCM, pero se cree que una película o el cómic explicará la situación.