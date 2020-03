Bruce Lee: el día en que el Dragón casi ‘mata’ a un conocido actor

El Dragón siempre imponiendo respeto. En el tráiler de Once Upon a Time in Hollywood (Érase una vez en Hollywood) se puede apreciar como Bruce Lee tiene una charla con el personaje de Brad Pitt y le asegura que sus manos son armas letales, sorprendiendo al público que ve lo que parece ser una demostración de artes marciales.

Este momento recuerda a una de las anécdotas más famosas del Dragón, quién era conocido en el mundo entero por ser uno de los peleadores más letales.

Luego de alcanzar la fama en Hollywood, Bruce Lee se dedicó a enseñar artes marciales a distintos actores y actrices del medio estadounidense, entre ellos a Sharon Tate y a otro miembro que también estará en la nueva película de Tarantino: Steve McQueen.

Steve McQueen entrenando.

Fue con este actor con quien Lee tuvo un altercado, el cual te detallaremos a continuación. Según contó el propio McQueen, pudo recibir una gran paliza por parte del maestro.

La historia comienza cuando Bruce Lee contaba con dinero y llamó a su amigo Steve McQueen, ya que quería adquirir un Porsche como el suyo.

El rubio actor, conocido por su afición a los autos y ser un buen piloto, le aconsejó al Dragón que comprarse un modelo parecido al que tenía era peligroso y por lo tanto debía probar su velocidad antes de adquirirlo.

El modelo de Porsche que deseaba Bruce Lee.

Es así que ambos se subieron al Porsche, McQueen conducía mientras Lee estaba de copiloto para que viese la velocidad del auto que tanto quería. Después de avanzar unos metros, el piloto comenzó a explicar las características.

Sin embargo, no pudo con su genio y aceleró saltándose cualquier regla vial mientras Lee se encontraba aterrado, pensando que moriría en un accidente.

Después de unos minutos McQueen paró el auto y cuando giró la cabeza se dio cuenta que su copiloto no estaba. Al bajar la mirada vio a Bruce acurrucado y temblando debajo del asiento.

Rápidamente Lee comenzó a gritarle y cuando McQueen notó que un mortal puñetazo le venía encima no tuvo mejor idea que arrancar el coche y acelerar a toda velocidad.

Asustado con lo que le iba a venir si paraba el coche, el actor le hizo prometer al Dragón que si se tranquilizaba y juraba no golpearlo, este pararía el auto.

Los dos cumplieron su palabra y el incidente no pasó a mayores, es más ambos siguieron siendo amigos durante muchos años.

Muchos fanáticos del Bruce Lee creen que Quentin Tarantino tomó como referencia este hecho para la polémica escena de ‘Érase una vez en Hollywood’, en donde el Dragón pelea con el personaje interpretado por Brad Pitt.

Shannon Lee, la hiija de Bruce Lee, critica a Quentin Tarantino

En una conversación con el portal The Wrap, Shannon Lee criticó al director, indicando que deja a Bruce como “un imbécil arrogante” y no muestra la verdad sobre el ascenso del artista marcial en el Hollywood de la década de los 60.

"Se le presenta como un imbécil arrogante (…) y no alguien que tuvo que luchar el triple, más duro como cualquiera de esas personas, para lograr lo que naturalmente se le dio a tantos otros. Aquí, él es el que tiene todo el ego y es el único que desafía a Brad Pitt. Lo que no (representa) cómo era él”, concluyó la hija de Bruce Lee.