¿Pega la vuelta? Tras fracasar como Linterna Verde, Ryan Reynolds enrumbó su carrera en las películas de superhéroes gracias a su interpretación como Deadpool.

El éxito que le valió ser uno de los personajes más queridos de Marvel, y su universo cinematográfico, hizo que el actor vuelva a estar en la mira de DC y Warner Bros para regresar en un papel totalmente alejado de los poderes del anillo de Hal Jordan.

Según información del medio especializado We Got This Covered, las compañías planean ofrecer a Reynolds que interprete a un personaje que había sido bastante reclamado por los fanáticos de los cómics y que todavía no había tenido su aparición en el DCEU.

Warner Brothers quiere de vuelta a la estrella para que dé vida a Booster Gold, superhéroe creado por DC en 1986. En este nuevo proyecto Reynolds sería Michael Jon Carter, quien, según el canon de las historietas, es un ex jugador de fútbol americano universitario del siglo XXV.

Debido a sus fechorías, fue expulsado del deporte y obligado a ganarse la vida como vigilante nocturno del Museo Espacial. Allí se nutre de las imágenes de los superhéroes de antaño, por lo que usando tecnología robada se construye un traje que le otorga poderes y viaja al pasado para convivir con quienes admira.

Ryan Reynolds ya ha conseguido firmar un contrato que lo vincula a Marvel por una película más de Deadpool, por lo que hay dudas acerca de si podrá regresar a las filas de DC a través del papel de Booster Gold.